Romeinse Baadster bij Herwen neemt nu echt een bad; kunstwerk grotendeels onder water

Zijn er zorgen nu het water de baadster aan de lippen staat? Integendeel. Het kunstwerk is namelijk zo gemaakt en geplaatst dat de waterstand bepalend is hoevéél je kunt zien. In de droge zomermaanden staat de 10 meter hoge eyecatcher nagenoeg droog op het strandje tussen de badgasten.



Dat is anders, nu het waterpeil in de recreatieplas hoog is. Al is dat vrij gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Kunstenaars Maree Blok en Bas Lugthart hebben hier rekening mee gehouden, want zelfs bij een waterstand van 16 meter boven NAP is een deel van het kunstwerk nog te zien.

Volledig scherm Het 10 meter hoge kunstwerk is zo ontworpen dat het zelfs bij extreme hoge waterstanden van 16 meter boven NAP nog zichtbaar is. © Jan Ruland van den Brink

Verhalen van de rivier verbeelden

Er is gekozen om de sculptuur in het water te zetten, zodat de Romeinse Baadster ‘een interactie aangaat met de omgeving en de mensen van nu’. Tegelijkertijd moet het de verhalen van de rivier, de mensen en het historische landschap in het gebied verbeelden.

Op de plek waar nu de Bijland is, stond vroeger namelijk naar alle waarschijnlijkheid een Romeins fort. Tijdens baggerwerk aan het begin van de vorige eeuw zijn verschillende voorwerpen en stenen gevonden in de voormalige Bylandsche waard.

Hierdoor is er het sterke vermoeden dat er een castellum (fort) stond bij Herwen. En wellicht zelfs de befaamde Drususdam, die tot op heden nog niet is gevonden.

Volledig scherm Recreatieplas de Bijland is vanwege de waterstand in de Rijn - van meer dan 12 meter boven NAP - gevulder dan anders. De nodige strandjes zijn ondergelopen. © Jan Ruland van den Brink

Waterpeil gaat flink zakken

Het kunstwerk staat spoedig iets minder diep in het water. Het waterpeil in de Rijn bij Tolkamer – waar de Bijland direct mee is verbonden – gaat namelijk aan het eind van deze week drastisch zakken. Volgens de voorspellingen staat het water donderdagmorgen rond 07.00 op zijn hoogst. Dan is het verwacht pijl 12.60 meter boven NAP.

De verwachting is dat het waterpeil maandag alweer 2 meter is gezakt, naar 10.50 meter.

Hoogwatertoerisme

Na donderdag lijkt het dus gedaan met het hoogwater in de Rijn, al was van een extreem hoge waterstand geen sprake. Zo bleef het waterpeil nog minimaal 40 centimeter onder de Europakade in Tolkamer, waar ook meetstation Lobith staat.

Dit weerhield hoogwatertoeristen woensdagmiddag niet om toch even een kijkje te nemen bij de Rijn. Rond 15.00 uur waren de nodige parkeerplaatsen vol en maakten groepjes mensen foto’s van het hoge water.

Volledig scherm Archieffoto: Meetstation Lobith aan de Europakade in Tolkamer. Hier wordt de waterstand in de Rijn gemeten. © DG

