Ruim kwart van de Liemers kiest voor BBB, Forum voor Democratie gedecimeerd: grote winnaar 2019 houdt amper 3 procent over

Terwijl de Liemers in 2019 bordeauxrood kleurde toen inwoners van de vijf gemeenten vooral op Forum voor Democratie stemden, voert nu groen de boventoon. Vanuit het niets is BBB als grote winnaar uit de bus gekomen, met ruim 28 procent van de stemmen.

Van de stemmenzege in 2019 van FvD is weinig over, slechts 2,93 procent van de inwoners van Duiven, Doesburg, Montferland, Westervoort en Zevenaar kleurden een bolletje van die partij rood. Vier jaar eerder was dat nog 16,74 procent.



Van de partijen die tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen ook meededen, wisten alleen PvdA (van 8,28 naar 9,81 procent) en LPG (van 1,76 naar 2,42 procent) in de Liemers winst te behalen ten opzichte van 2019. Alle andere partijen hebben verloren.



Behalve BBB hebben ook andere nieuwe partijen die stemmen opgeslokt: JA21 wist 4 procent van de stemmen te trekken, Volt 2,7 procent, het volledig Liemerse ONS 1,17 procent en BVNL 0,62 procent.



In de onderstaande video zie je wat de inwoners van Didam vinden van de winst van BBB, en hun dorpsgenoot en lijsttrekker Erik Loeters legt uit wat hij met zijn partij wil bereiken.

Hogere opkomst

Het aantal inwoners van de Liemers dat is gaan stemmen, steeg licht ten opzichte van 2019. Tijdens de voorgaande provinciale verkiezingen was de opkomst bijna 54 procent, dit jaar bracht net geen 56 procent van de kiesgerechtigden hun stem uit. Het totaal aantal kiesgerechtigden is overigens ook gestegen: van 104.773 in 2019 naar 107.355 nu.

Dat de opkomst hoger zou zijn, was overdag bij veel stembureaus al te zien. Zo sprak men in Pannerden ervan dat het wel leek alsof ‘bussen vol stemmers’ voor de deur werden afgezet. In Angerlo kwamen in een uur meer dan 150 mensen stemmen.

In Doesburg was het woensdagavond kort voor 20.00 uur zo druk in het stemlokaal in basisschool De Wetelaar, dat de gemeente opriep te komen stemmen in het stadskantoor aan de Leigraafseweg. ‘Hier bent u direct aan de beurt’.

De grootste opkomst was in Duiven, waar 59,9 procent ging stemmen. In Montferland, thuisgemeente van BBB-voorman Rik Loeters uit Didam, was de opkomst met 50,9 procent het laagst.

Kijk hier hoe er gestemd is in jouw gemeente.

