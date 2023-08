Scooterrijder probeert botsing met fietser te voorkomen, maar raakt toch gewond

Tolkamer kijkt geheel in sfeer naar de overwin­ning van Max Verstappen

De zondag van de Kadedagen in Tolkamer stond dit keer helemaal in het teken van Formule 1. Een slimme zet van de organisatie, want de Grand Prix van Nederland in Zandvoort stond op het programma. En er zijn niet veel sportliefhebbers die deze race van Max Verstappen willen missen.