Vijfde gratis Blues Festival in Duiven: ‘Jonge mensen interesse­ren voor stromingen die doorgaans wat ouder publiek hebben’

Een jaarlijks, gratis toegankelijk bluesfestival met oog voor jonge muzikanten. In de hoop dat stromingen als de blues, folk, country en soul niet verloren gaan. Dat is de doelstelling van Duivenaar Ben Arendsen (67), die is opgegroeid in Groessen.