Studenten veehouderij stralen bij vakwedstrijd koeienkeuren: ‘Met spermawaardebon als prijs een mooie stier uitzoeken’

Koeien keuren

Er is niets mooiers dan tussen de koeien te staan en in de buitenlucht bezig te zijn, daar zijn de drie het over eens. Tess en Evanne hopen het boerenbedrijf over te nemen, voor Evanne is dat waarschijnlijk een lastige zaak. ,,Mijn oudere zus wil het bedrijf ook overnemen. Maar mijn vriend is loonwerker en ziet er wel wat in om een eigen boerderij te hebben. Dat biedt opties.”