Tuinset vliegt in brand op balkon in Zevenaar, bewoners moeten tijdje woning verlaten

‘Ik steek je kapot’, roept vrouw (34) tegen buurman, terwijl de afwas binnen op haar ligt te wachten

Van begin af aan voelde ze zich niet welkom in de buurt. De spanning is dus al hoog opgelopen, als een opmerking over geluidsoverlast 3 maart van dit jaar leidt tot een ruzie in Beek. Die loopt volledig uit de hand. ,,Ik steek je kapot”, roept een 34-jarige Beekse tegen haar buurman, die zich even daarvoor over herrie had beklaagd.