Twee mannen van in de veertig raken zwaargewond door explosies bij jachthaven in Lathum: ‘Het is een flinke knal geweest’

Koken met Marie: Frisse pastasala­de met citroen

Deze salade is heel gemakkelijk en snel gemaakt. Het enige wat een beetje tijd kost is het snijden van de groenten, maar dat kan terwijl de pasta staat te koken. Snijd, voor een variant met vlees, 2 stuks gerookte kipfilet in kleine stukjes en meng deze door de salade. De milde rooksmaak van de kip past mooi bij de frisse salade. In plaats van peterselie kan er ook verse dille gebruikt worden.