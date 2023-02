Voedselbank Zevenaar krijgt een nieuw onderkomen, vanwege slechte staat van de huidige locatie

Groots carnaval vieren in een klein dorp: ‘Net iets anders, wel héél gezellig’

Carnavalsbolwerken als ’s-Heerenberg en Groenlo barsten volgend weekend weer uit hun voegen, maar ook in vele kleinere dorpen in de Achterhoek en de Liemers vieren ze het feest, elk op hun eigen manier. Ook in Vragender en Aerdt kunnen ze niet wachten.