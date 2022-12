Voetveer tussen Pannerden en Millingen voor anker in wintermaanden; grote gevolgen voor Pieterpad

,,Wij willen dit ook niet, maar zonder de subsidies is het voor ons niet rendabel om open te blijven. Helaas hebben we de laatste jaren veel kosten gehad, bijvoorbeeld door het verplaatsen van de vaargeul. We willen in het hoogseizoen een goede service kunnen bieden, daar zijn we helaas genoodzaakt de wintermaanden niet te varen", zegt Esther Kievits namens Kievits Veerdiensten.

Het gevolg is dat het wandel- en fietsveer niet vaart tussen oktober en maart, zo luidt de mededeling op de website de veerdienst. Die nieuwe dienstregeling gaat vanaf komende maand in. Zaterdag 24 december is voorlopig de laatste keer dat fietsers en wandelaars gebruik kunnen maken van het Rijnveer.

De veerdienst tussen Millingerwaard en Doornenburg is al gesloten tot 6 mei 2023.

Discussie over subsidie wintermaanden

De problemen voor dit jaar zijn volgens Kievits ontstaan door gesteggel over geld met de gemeentes Zevenaar en Berg en Dal, waar aanmeerplaats Millingen onder valt . Het bedrijft krijgt namelijk subsidie om de winterperiode door te komen. Hierin is het meestal minder druk en dus minder rendabel om het veer open te houden.

,,Maar die overeenkomst liep af. We hebben gesprekken gevoerd, maar hierin zijn we er op het financiële aspect niet uitgekomen. Het bedrijf vroeg om een hoger bedrag, onder meer vanwege de hogere brandstofprijzen. De gemeente wil dit niet betalen”, laat een Zevenaarse gemeentewoordvoerder weten.

Kievits vraagt zich hardop af om de gemeentes het bedrijf wel serieus nemen. ,,We hebben laten onderzoeken wat nodig is om een gezonde veerdienst te zijn. Daar stonden bedragen in. Maar er werd niets mee gedaan.”

Desastreus van Pieterpad

Dat de veerpunt nu de helft van het jaar niet vaart, is een harde klap voor wandelaars en fietsers. Zij kunnen nu niet de oversteek maken van Pannerden naar Millingen, een belangrijke verbinding in een aantal fiets- en wandelroutes. Zij moeten een flink stuk omrijden; zeker nu ook de andere vaarroute van Kievits Veerdiensten tot mei buiten dienst is.

Maarten Groothuis, directeur van de Stichting Pieterpad, noemt het ‘desastreus’. Het voetveer is volgens hem namelijk een belangrijke schakel in de populaire wandelroute.

,,Als dit de nieuwe werkelijkheid is, moet er direct een andere route komen. De route moet namelijk het hele jaar open zijn voor onze wandelaars”, zegt Goorhuis.

Kievits Veerdiensten is zich bewust van het maatschappelijke belang van de veerdienst. ,,Maar we hebben tienduizenden euro's moeten investeren. Het is zonder subsidie gewoon niet mogelijk te varen in de minst rendabele maanden.”

‘Verliezen enkele parels op de route’

Volgens de directeur is het daarom noodzaak zo snel mogelijk een alternatieve route te bepalen. ,,De tijd dringt, want de nieuwe dienstregeling gaat al over een week in.”

Voor de korte termijn ligt het volgens hem voor de hand het Pieterpad via Emmerik te laten lopen. ,,Daarna bekijken we of een route via Nijmegen denkbaar is. Hoe? Ik heb nog een idee.”

Met de wijziging verliest het Pieterpad volgens Goorhuis ‘enkele parels op de route’. Hij doelt hiermee onder meer op de Liemerse uiterwaarden, de Duivelsberg bij Berg en Dal en de Sint Jansberg in Milsbeek.

Spijk toch weer op de route?

De nieuwe route loopt mogelijk via Stokkum richting Spijk, om vandaar via Emmerik en Kleef koers te zetten richting Gennep.

Voor Spijk zou dat goed nieuws zijn. Het dorp zou namelijk na jaren verdwijnen uit een van de bekendste langeafstandswandelroutes van Nederland. Misschien is daar dus geen sprake van.

