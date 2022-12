Volop ijspret in Tolkamer, waar je moest slalommen tussen de wakken: ‘We kunnen eindelijk weer schaatsen en daar gaat het om’

VideoTOLKAMER - ‘Papa, jij moet mama even helpen’, klinkt het uit de mond van een klein meisje. Vanaf haar krukje houdt ze de situatie op de ijsbaan in Tolkamer nauwlettend in de gaten. Ze heeft heel wat te kijken, want tientallen mensen glijden over het ijs voor een portie zwierplezier.