Voormalige horecatent in Babberich is verkocht, maar staat ook weer te koop

Tineke Beishuizen (84) overleden: de schrijf­ster wilde nooit meer weg uit Doesburg

Schrijfster Tineke Beishuizen is overleden. De voormalige columniste van vrouwenblad Libelle en thrillerschrijfster stierf in de nacht van vrijdag op zaterdag in Doesburg, waar ze sinds 1997 met haar man Jan Ravesteijn woonde.