Vrachtschip dreigt te zinken in Tolkamer, brandweer doet er alles aan om dat te voorkomen

last minute transfers Anco Jansen: ‘Om 23.45 uur was ik eindelijk weg bij De Graafschap, maar zonder 25 procent van transfer­som’

De last minute-transfers komen er weer aan. Anco Jansen (34) kan er alles over vertellen. Het enfant terrible uit Zwolle maakte bij De Graafschap in een half jaar meer mee dan andere profs in hun hele loopbaan.