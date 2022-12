Wat zijn volgens jullie oplossingen voor de drukte op de A12? ‘Trek de A15 dan eens door’

Het is druk op de A12. Nergens in Nederland staan automobilisten zó vaak en zó lang in de file als op het knooppunt tussen de Duitse grens en Arnhem. Maar wat vinden jullie de oplossing voor deze A12-fileproblematiek?

Meer thuiswerken? De ochtendspits mijden? Gebruik maken van het A12 Drukte Alert? Het zijn oplossingen waarbij vooral de automobilist zijn gedrag moet aanpassen. Veel lezers van De Gelderlander zien het liever anders. In reacties op het artikel over de A12-problematiek willen velen dat de A15 wordt doorgetrokken.

‘Lekker uitstoten in de file’

Zo stelt lezer Maarten Kuijpers: ‘De mensen moeten hun reisgedrag aanpassen, in plaats van dat de overheid de voor de hand liggende oplossingen, zoals het doortrekken van de A15, uitvoert. En dan in de tussentijd met zijn allen maar lekker uitstoten terwijl we in de file staan.’

Lezer M.M. Doornenbos vult hierop aan: ‘Trek de A15 dan eens door. Scheelt veel verkeer over de A12. Stikstof hebben we toch wel.’

Trek de A15 rechtstreeks door op de A18

Toch is er ook een tegengeluid. Dirk de Vries denkt dat het doortrekken van de A15 niets oplost. ‘Bij het doortrekken van de A15 komen er alleen maar meer rem- en rijbewegingen bij, doordat auto’s en vrachtwagens van de A12 de A15 willen opdraaien.’

Zijn oplossing? De weg aansluiten op de A18. ‘Bij een aansluiting op de A18 gaan automobilisten gewoon rechtdoor en is er ook daadwerkelijk minder verkeer op de A12. Echt een gemiste kans, maar ja politiek , die kijken alleen naar de beste oplossing voor de eigen portefeuille.’

Jan Rasing is het met De Vries eens: ‘Doortrekking van de A15 geeft alleen maar extra veel vrachtverkeer.’ Hij stelt voor om een derde noodrijbaan aan te leggen op de A12, ‘zoals jaren geleden besproken’.

Op de lange baan geschoven

Toch blijft het onduidelijk of er een extra rijstrook komt bij de A12. En ook over het doortrekken van de A15 is nog veel onduidelijk. Het wordt telkens op de lange baan geschoven, het is dus nog de vraag of het überhaupt ooit gaat lukken.

Tot deze conclusie komt ook Stefan Rensing: ‘Het doortrekken van de A15 wordt al 30 jaar vooruit geschoven. Nu met de stikstof kan je het helemaal vergeten. De enige oplossing die overblijft is de A12 driebaans maken tot aan Arnhem en minder op- en afritten aanleggen. Maar ja, oosten van het land, dat heeft geen prio in Den Haag.’

Oplossing zoeken buiten de A12?

Enkele lezers hebben de hoop dus al opgegeven en sommigen zoeken de oplossing buiten de A12. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in de bruggen rond dit knooppunt. Zo vraagt Jan Rasing zich af: ‘Waarom ligt die brug bij Westervoort er al jaren deels uit?’ Als de brug volledig open was, dan zou de drukte mogelijk beter gereguleerd kunnen worden.

Irene Poelhorst ziet vooral drukteproblemen bij de brug bij Arnhem: ‘Komen de files ook niet doordat deze brug al jaren in onderhoudsmodus staat? Rijstroken afgesloten omdat de brug niet meer oké is en dringend aan onderhoud toe. Maar ik zie ze het na al die jaren nog steeds niet oplossen. Hoe is dat dan in vredesnaam mogelijk?’

En als dat allemaal niet werkt? Dan stellen lezers, zoals B. Bulten, voor om te investeren in goed openbaar vervoer. Of misschien werkt toch maar meer thuiswerken? Desire Rovers: ‘Laat werkgevers hun werknemers verplichten om op bepaalde dagen thuis te werken. Het fileprobleem zal alleen maar erger worden zo.’

