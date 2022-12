Willem II toont karakter: Tricolores sluiten hectische week én rampjaar af met een vette glimlach

De zege die Willem II gisteravond boekte in het uitduel met De Graafschap (0-3) is bij lange na niet genoeg om het miserabel verlopen kalenderjaar goed te maken, maar hij is wel zéér welkom. Een paar dagen na het ontslag van trainer Kevin Hofland werd 2022 door de Tilburgers afgesloten met een driepunter bij de oude club van interim-trainer Reinier Robbemond. Een overwinning op karakter.