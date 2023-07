Woningbouw blijft pijnpunt in Zevenaar, raad eist actie: ‘U kunt wat ons betreft statushouders voorlopig schrappen’

Dertig jaar zijn hier festivals gehouden, nu is dat ineens levensge­vaar­lijk

Organisatoren van evenementen rond recreatieplas De Breuly in Oud-Zevenaar moeten het terrein anders inrichten. Er mag niet meer gebouwd worden onder de hoogspanningskabels die over een deel van terrein lopen. Dit is dertig jaar lang wél gebeurd. ,,Maar dat brengt grote risico’s en gevaren met zich mee”, zegt een woordvoerder van TenneT, eigenaar van de hoogspanningskabels.