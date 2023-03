Zevenaar laat Forum voor Democratie vallen en kiest massaal voor BBB

Winnaar van de verkiezingen in 2019, het Forum voor Democratie, is op haar beurt flink gezakt. Terwijl de partij bij de vorige verkiezingen nog de grootste werd, stemde dit keer slechts 3,1 procent van de kiesgerechtigden op de partij van Baudet. Een daling van 13,1 procent.

Winnaars zijn er ook, al is dat naast de monsterzege van BBB natuurlijk wel een relatief begrip. In Zevenaar zijn de partijen die gestegen zijn de PvdA (10,8%), JA21 (3,9%), PvdD (3,6%), LPG (3%), Volt (2,5%), ONS (1,9%) en BVNL (0,6%).

Verliezers

Zevenaar telde 34.858 kiesgerechtigden in 2019, het opkomstpercentage lag toen op ruim 52 procent. In 2023 steeg dit naar 58,4 procent. In absolute cijfers vertaalt zich dat tot 21.098 stemmen, want het aantal kiesgerechtigden steeg naar 36.100.