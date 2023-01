Zevenaar rouwt om overleden ‘mister Zevenaar’ Ab Hendriks (73): ‘Wellicht heeft Paljas hem naar de hemel geklapt’

Man (33) opgepakt na heftig geweld in Doetinchem­se horeca: slachtof­fer valt van trap en raakt ernstig gewond

DOETINCHEM - Een 33-jarige man uit Doetinchem is dinsdag aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een geweldincident in de binnenstad, waarbij het slachtoffer in een horecazaak van de trap viel en ernstig gewond raakte.

11 januari