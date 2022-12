Zevenaarse ‘puberkunst’ hangt in Museum Arnhem: ‘Dit voelt heel speciaal, heel gaaf’

Politie haalt beschonken ‘sterveling in Amerikaan­se slee’ op kerstavond van de A12: bestuurder reed 170 kilometer per uur

ZEVENAAR - Een beschonken bestuurder raasde in de nacht van 24 op 25 december met 170 kilometer per uur over de A12. De politie heeft de ‘gewone sterveling in een Amerikaanse slee’ aangehouden en zijn rijbewijs ingenomen.

27 december