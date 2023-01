Zondag met Wouke: de Liemers heeft zijn eigen collegetour

Het gesprek met Ten Broeke (het oud-Tweede Kamerlid had als woordvoerder van de VVD buitenlandse zaken in zijn pakket) was het eerste van drie lange interviews. Van Scherrenburg, die sinds 2009 woont in Doetinchem, spreekt 12 februari met de Groningse longarts Sander de Hosson en 26 maart met presentator en opiniemaker Sander Schimmelpenninck.

Van Scherrenburg is actiever in de regio dan ooit. In Doetinchem presenteert ze in ’t Brewinc al een aantal seizoenen de boekentalkshow Boek de Party (1 februari met onder meer Gijs Wilbrink). Bovendien blaast ze de in 2017 gestopte talkshow Piment (5 februari in Amphion met minister Christianne van der Wal) nieuw leven in.