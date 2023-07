10 x goedkoop uit eten in de zomervakantie

Opvolger gezocht voor ‘pitbull’ Kim, die door ziekte strijd voor lokale huurders moet staken

Ze woont niet eens in de regio, laat staan dat ze zelf huurder is van HW Wonen. En toch is Kim Wittop Koning één van de drijvende krachten achter het protest tegen de sociale verhuurder. Ze voert haar strijd vanuit Moordrecht, maar moet vanwege ziekte nu stoppen met haar bijdragen voor de Facebook-groep Klachten HW Wonen.