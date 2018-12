100.000 euro voor beschonken medewerker

In 2015 ging het voor het eerst mis bij de magazijnmedewerker van het Zoetermeerse bedrijf Dräger, dat zich specialiseert in medische apparatuur. Bij de fietsenstalling viel hij om omdat hij teveel had gedronken. Vervolgens moest de man door collega’s naar binnen worden geholpen. Hierop kreeg de beschonken medewerker van zijn werkgever te horen dat hij in de komende twaalf maanden niet nog eens laveloos op zijn werk mocht aankomen.

Rechter

De man stapte daarop direct naar de rechter. Die stelde in eerste instantie de werkgever in het gelijk. Bij het Hof won hij vorige week wél.



Het Hof oordeelde dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig tot een eind is gekomen. De man had namelijk op basis van het alcohol- en drugsbeleid van Dräger een behandelplan aangeboden moeten krijgen, maar dat was niet het geval. Bovendien is er geen hoor en wederhoor geweest voorafgaand aan het ontslag op staande voet. Daarnaast was de man al 25 jaar in dienst en heeft hij altijd naar behoren gewerkt.



Daarom moet Dräger de arbeidsovereenkomst met de man herstellen. Dat betekent dat hij ook zijn salaris van de afgelopen 2,5 jaar terug krijgt. Omdat hij bijna 3000 euro per maand verdient, gaat het om een totaalbedrag van zo’n 100.000 euro.



