11 jaar cel geëist tegen Bert den D. voor doodslag op zijn vrouw Rose: lichaam gedumpt in beerput

Over twee weken kunnen Zoetermeer­ders afreizen naar de jaren zestig

9:38 Nog een kleine twee weken en Zoetermeerders kunnen weer afreizen naar de zestiger jaren, de tijd waarin Zoetermeer als groeikern nog maar net bestaat. Een tijd waarin kameelhaar jassen en lang haar het straatbeeld bepalen en de lucht doortrokken is van wierook. Het is namelijk op zondag 15 december tijd voor een nieuwe editie van Sound on Sunday in het CKC gebouw aan de Leidsewallen 80. Als uitsmijter treedt die dag om 14.30 uur de Haagse band The Scarlets op.