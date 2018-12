11 jaar celstraf voor ‘hamermoord’ door koopverslaving

VIDEO ONC Clauslaan trotse host van landelijke uitreiking Dance4Life

8:50 In de aula van de vmbo-school is het een gezellige chaos als bekend wordt gemaakt hoeveel geld in november in totaal werd opgehaald met het landelijke schoolproject Dance4life: ruim 30.000 euro. Een bedrag dat wordt gebruikt om seksuele voorlichting te gaan geven aan onderdrukte meisjes in Papoea-Nieuw-Guinea. De school fungeert deze woensdag als trotse ‘host’ van de organisatie.