12 jaar lang gepest: ‘Ik stond doodsangsten uit’

Ze ziet zichzelf nog zitten. Haar moeder in de stoel, zij op haar knietjes ervoor. Met tranen in de ogen vraagt de dan amper 8-jarige Pelkman haar moeder of het klopt dat Sinterklaas niet bestaat. Het volgt op een gebeurtenis die zich die dag in de klas heeft afgespeeld. ,,Martha, geloof jij nog in Sinterklaas?, vroegen mijn klasgenoten. Ik zei ‘ja’. Nah, nah, Martha gelooft nog in Sinterklaas, maar die bestaat helemaal niet!, werd er gezegd.” Als haar moeder bij thuiskomst bevestigt dat de goedheiligman niet bestaat, begint de leerlinge uit groep vier keihard te huilen. Het is het begin van het pesten dat pas bijna twaalf jaar later weer stopt.



Over dat pesten heeft ze nu een boek geschreven met de titel #ikbengepest. Dat ze veel te vertellen heeft, blijkt wel uit alle situaties op de basisschool en het voortgezet onderwijs die ze nog zo voor de geest kan halen. Ook al is het 22 jaar geleden en heeft ze de nare tijd door creatief schrijven minder emotioneel beladen kunnen maken, de nare herinneringen blijven.



Pelkman is stevig, intelligent en verbaal sterk. Het maakte haar op zowel de basisschool als het voorgezet onderwijs een buitenbeentje. ,,Ik kende woorden die andere leerlingen nog niet kenden. Ik weet nog dat ik in 1988 in een discussie tegen mijn leraar zei dat ik vond dat de maatschappij niet zo geautomatiseerd moest worden. Het was de tijd waarin de computer werd ingevoerd. De docent vroeg of ik wel wist wat ik zei. In de pauze werd ik door leerlingen nagepraat.”