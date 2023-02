127.000 euro naar slachtoffers aardbeving? ‘Daar is gemeentegeld niet voor bedoeld’

Twee Minuten Met Van vlinder­struik tot een kastanje: gratis bomen en struiken op de Binckhorst te halen

Meer groen in je tuin of op het balkon? Op 19 februari is dat gratis af te halen bij Castorstraat 4 . Bij een heuse drive-through van de Bomenhub Binckhorst in Den Haag. Medewerkers delen daar duizenden gratis bomen en struiken uit. Van berken tot iepen, vertelt Marc Rotmans, regiocoördinator provincie Zuid-Holland.