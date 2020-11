13 baby’s geboren op één dag in ziekenhuis: ‘Gigantische uitschieter, nog nooit meegemaakt’

Gemiddeld komen er per dag drie baby’s ter wereld in het LangeLand Ziekenhuis. Dertien Zoetermeerse kinderen hebben echter dezelfde geboortedatum gekregen: 2 november 2020. Een leuke statistiek, maar voor het personeel in het LangeLand was het flink aanpoten in de vijf verloskamers. ,,Ik kwam midden in de chaos binnen”, vertelt Ilse Vriesde, verpleegkundige op de afdeling verloskunde.