2% van alle kiezers in Zoetermeer stemde op Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, minder dan gemiddeld in Zuid-Holland

Ria (77) kent haar 13 vriendin­nen van de kleuter­school: 'Blijf aandacht voor elkaar houden'

Een vriendschap voor het leven, dat is toch iets prachtigs! Toch is het lang niet vanzelfsprekend om vrienden uit de kleuterklas je hele leven bij je te houden. Voor Ria is dit wel het geval. Wij wilden er alles over weten!