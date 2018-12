20-jarige Hagenaar beroofd op straat

Bouwleges gaan volgend jaar flink omhoog

11:02 Wie zijn huis verbouwt of een nieuwe woning laat bouwen is vanaf 1 januari fors meer geld kwijt door hogere gemeentelijke leges. De bouwleges in Zoetermeer zijn lang laag om ook in de economische crisis investeringen in woningen en bedrijfspanden aantrekkelijk te maken.