20-jarige Zoetermeer alsnog opgepakt voor mishandeling bij Hollands Spoor

Tot voor kort was het de politie nog niet gelukt om achter de identiteit van de verdachte te komen. Op beelden van bewakingscamera’s die bij het station hingen, was de mishandeling wel te zien. Uiteindelijk zijn deze beelden openbaar gemaakt. In het opsporingsprogramma Team West werd uitgebreid aandacht gegeven aan de zaak. Dat leverde uiteindelijk iets op.



Dankzij de tips van kijkers ontving het rechercheteam genoeg informatie om achter de identiteit van de verdachte te komen en kon hij dinsdag in Delft worden aangehouden.



