5 x favoriete plekken van Jan Slagter: 'Zoetermeer is een aangename stad'

Haagse zakkenrol­ler (38) opgepakt bij carnaval in Breda

Een 38-jarige man uit Den Haag is dit weekend opgepakt in Breda op verdenking van zakkenrollen. Hij werd door omstanders betrapt toen hij een telefoon wilde stelen en toen bleek dat hij ook al eerder had toegeslagen. De man zit nog vast voor verder onderzoek.