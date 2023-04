5 x gezellige uitjes voor het paasweekend in Zoetermeer

Burgerbe­raad is vooral ‘t feestje van hoogopge­lei­den: ‘Mensen die je juist zou willen spreken, komen niet’

Een zo gevarieerd mogelijke groep inwoners aanspreken, was het idee van het Haagse ‘burgerberaad’. Dat is niet helemaal gelukt: het was vooral het feestje van hoogopgeleiden, óók in Laakkwartier en Spoorwijk.