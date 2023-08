Vandaag even geen vlees of vis: 5 x vegetarisch eten in Zoetermeer

met video Overval op woning in Den Haag, vrouw (55) vermoede­lijk vastgebon­den

Bij een overval in de Vlierboomstraat (Segbroek) in Den Haag is zondagavond een 55-jarige vrouw in haar eigen huis overvallen door een man in een zwart trainingspak. Daarbij is ze mogelijk ook vastgebonden.