7,5 jaar cel voor Yassine D. voor betrokkenheid bij neersteken van Zoetermeerse advocaat

Hoger beroepYassine D. is in hoger beroep veroordeeld voor betrokkenheid bij het neersteken van een advocaat in Zoetermeer. Het gerechtshof heeft hem een gevangenisstraf van zeven jaar en zes maanden opgelegd.

De Zoetermeerse advocate werd op 26 september 2017 in de spreekkamer van haar kantoor met een stanleymes in haar gezicht en hoofd gestoken en raakte daardoor levensgevaarlijk gewond. De advocate heeft meerdere littekens overgehouden aan de aanval, waarvan de meest prominente vanaf haar oor tot het midden van haar wang loopt. Ook moest zij haar kantoor, dat zij samen met haar zus runde, opgeven. Een motief voor de aanval is nooit duidelijk geworden. De advocaat-generaal sprak van een ‘lafhartige aanval’.

Lees ook OM eist opnieuw 12 jaar cel tegen Yassine D. voor betrokkenheid bij neersteken van advocate

De advocate werd neergestoken na een oproep via een criminele ‘appgroep’ op een PGP-telefoon. Een van de mededaders had de opdracht aangenomen om de advocate te verminken. Het was een vooropgezet en gedetailleerd plan, waarbij D. intensief was betrokken.

Yassine D., tevens een van de jongens die in december 2012 betrokken was bij het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere, ontkent iedere betrokkenheid bij het neersteken van de advocate. Toch legde het gerechtshof in Den Haag in maart vorig jaar in hoger beroep negen jaar en tien maanden cel op, voor het medeplegen van poging tot moord. D. had weliswaar niet zelf gestoken, maar het hof hield hem en een medeverdachte daar wel verantwoordelijk voor. De steker zelf is tot dusver onbekend gebleven en niet opgespoord.

Onvoldoende bewijs

D. tekende na zijn veroordeling door het hof beroep in cassatie aan bij de Hoge Raad, die oordeelde dat de zaak opnieuw behandeld moest worden. In december vorig jaar eiste het OM 12 jaar cel tegen D.. Het gerechtshof heeft hem maandag vrijgesproken van poging moord, omdat daarvoor onvoldoende bewijs is. Hij heeft daarom een lagere straf gekregen dan in 2017, namelijk zeven jaar en zes maanden. Het gerechtshof heeft hem ook nog een gevangenisstraf van zes maanden opgelegd voor de gepleegde strafbare feiten (verboden wapenbezit en belediging van een ambtenaar) in 2018.

D. heeft twee weken de tijd om in cassatie te gaan tegen deze uitspraak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.