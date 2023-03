9 x hilarische beelden van het televisieprogramma Op Glad IJs in de Zoetermeerse PWA-hal

column We weten allemaal: de stem op de BBB is een tegenstem. Een protest­stem. De makkelijk­ste weg

Knappe overwinning van de 3 B’s. Zeker. In het Engels heet dat een ‘landslide victory’. Caroline (spreek uit: Kerolain) was er beduusd van. ‘What the fuck! Dit had ik niet verwacht!’ Ik denk dat niemand het had verwacht.