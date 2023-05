9 x toffe festivals waar je heen kunt gaan in de buurt van Zoetermeer in de maand mei

Update Persoon gewond bij steekinci­dent op Stadhuis­plein in Zoetermeer, verdachte opgepakt

Een 28-jarige Hagenaar is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een steekincident op het Stadhuisplein in Zoetermeer. In de omgeving is niet veel later een verdachte opgepakt. Het gaat om een eveneens 28-jarige man uit Zoetermeer.