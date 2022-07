Aantal bars en restaurants in ons land stijgt: zo zit het in Zoetermeer

Eet en drink je graag buiten de deur? Dan is er goed nieuws: de afgelopen jaren is het aantal eet- en drinkgelegenheden in ons land namelijk alleen maar gestegen. Ook in Zoetermeer zijn er meer restaurants, bars en cafés te vinden.

In anderhalf jaar tijd is het aantal eet- en drinkgelegenheden in Nederland aardig gegroeid: van 43 duizend zaken in januari 2020 naar 45 duizend in juli dit jaar. Diezelfde trend zie je terug in Zoetermeer. In deze gemeente zijn er deze maand 22 drink- en 183 eetgelegenheden: 205 zaken in totaal dus. Dit is een stijging van 12 procent ten opzichte van anderhalf jaar geleden. Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus van gegevens van horecadatabase Datlinq.

De analyse laat ook zien dat er veel veranderd is binnen de horeca. Er zijn namelijk in vergelijking tot januari 2020 minder luxe restaurants, bars of cafés die geen eten serveren, mobiele horeca als ijskarren en nachtclubs. De groei is merendeels toe te schrijven aan de stijging van het aantal van laagdrempelige eetgelegenheden en fastfoodrestaurants. Daarnaast is het aantal zaken dat zich alleen richt op het bezorgen en laten afhalen van eten flink gestegen. De coronaperiode heeft dus wel degelijk effect gehad, alleen uit dit zich niet in het totaal aantal horecazaken dat Nederland heeft.

Tekst gaat verder onder de kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Steunregelingen

Horecagelegenheden werden tijdens de lockdowns meerdere keren gedwongen geen gasten te ontvangen. In sommige gevallen konden horecaondernemers het verlies deels compenseren door eten en drinken te bezorgen en af te laten halen. Dit kon niet voorkomen dat de omzetten flink terugliepen. Toch lijkt het harde werk van horecaondernemers en de verschillende steunregelingen van de overheid zijn effect te hebben gehad. In een eerder CBS-rapport werd geconcludeerd dat tijdens de coronacrisis relatief weinig horecazaken over de kop zijn gegaan.

Onderzoeker Martijn de Bruin van Datlinq ziet dat ook in zijn cijfers. ,,Je ziet wel dat veel horecazaken te koop staan”, vult hij aan. Steeds vaker zijn de ondernemers die deze zaken overnemen al eigenaar van één of meerdere horecazaken of sluiten ze aan bij een bekende formule.

Beproefde horecaformules als Domino’s pizza, KFC, Beren, Subway en Kwalitaria zijn sowieso met een opmars bezig, ziet De Bruin. Het is aantrekkelijk voor ondernemers om zich hierbij aan te sluiten omdat ze zo kunnen profiteren van bijvoorbeeld gunstige inkoopprijzen. Ook horecagroepen met meerdere restaurants in het beheer zijn aan het groeien. Dat gaat onder meer om Hells Kitchen Horeca Groep, die in en rond Rotterdam actief is met restaurants als Zalmhuis en Sijf.