Zoveel woonwagens staan er in Zoetermeer: mogen wij eens binnenkijken?

Bootwrak­ken verpesten het nette De Leyens: ‘Ziet er niet uit, zonde van de wijk’

Soms is bijna niet te zien dat er nog een bootje ligt. Alleen het puntje van de boeg steekt nog boven water uit. In De Leyens kijken ze al jaren met afschuw tegen de vele bootwrakken in de wijk aan.