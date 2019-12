Adam en Karolina maken kleine landschappen in glazen fles: ‘Perfecte oplossing voor als je veel van huis bent’

Sinds kort runnen de twee een winkel in Zoetermeer. In de Willem Dreeslaan is een pand omgetoverd tot jungle. De Forest Studio is opgezet door Adam Bawey en zijn vriendin Karolina Paszko, wonend in Delft en afkomstig uit Polen. Zo'n 2,5 jaar geleden probeerden de twee een oplossing te zoeken voor hun huisplanten. Die overleden meestal doordat de twee vaak op reis zijn of door toedoen van hun kat. Een ecosysteem, oftewel een klein landschap in een glazen fles, leek hen een perfecte oplossing. De zoektocht naar de beste combinatie van plantensoorten, die haast zonder water kunnen overleven in een glazen pot, bleek alleen nog best lastig.