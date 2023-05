Afhalen en bezorgen: hier is een nieuwe snackbar geopend

Column Haags voetbal­hart doet pijn als je beseft dat wij verder weg zijn van zo’n historisch kampioens­feest dan ooit

‘You’ll never walk alone.’ Wie durft het te zingen voor Thomas Verheydt? Ik niet. Deze ADO-speler is zo’n beetje de enige waarvan we weten dat ‘ie komend seizoen bij onze club speelt. De rest vliegt uit gelijk een zwerm zwaluwen uit het nest. De ene na de andere speler wordt nu al verkocht of kiest zelf de kuierlatten.