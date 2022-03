Afscheid? Klaasjan, Robbert en Jan Willem verdienen een lintje

De Jong (CDA) was bijna achttien jaar actief in de lokale politiek, onder meer als wethouder, en was plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. ,,U behoort tot de veteranen, de coryfeeën, ja, zeg maar gerust de boegbeelden van onze gemeenteraad”, loofde Bezuijen De Jong. VVD’er Schotel deed twaalf jaar raadswerk. Een lintje lag ook klaar voor zijn partijgenoot Moree die in 2010 in de raad begon.