Agenten maakt einde aan illegaal feest met honderden mensen in Zoetermeers bedrijfspand

In een bedrijfspand in Zoetermeer is zaterdagnacht rond 00.30 uur een illegaal feest stilgelegd. Honderden mensen waren aan het feesten. Van 1,5 meter afstand houden was geen sprake. Dat meldt de politie vandaag.

Bij de politie kwam een melding binnen van ‘een mogelijk feestje’, vertelt een politiewoordvoerster. Vier agenten met honden, gingen naar het pand aan de Bredewater waar het om een groter feest bleek te gaan. Daar troffen ze tussen de 300 en 400 personen aan. Het feest werd gelijk stilgelegd. ,,Aangezien het verboden is om een evenement te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of daaraan deel te nemen”, aldus de politie.

Quote Vier agenten tegenover zo'n driehon­derd feestgan­gers, dan is iedereen beboeten niet te doen Politiewoordvoerster

Niemand van de feestgangers heeft een boete gekregen. Volgens de politie was de opkomst zó groot dat de agenten de nadruk moesten leggen op de beëindiging van het feest. ,,Het was niet gelijk duidelijk dat het om zoveel mensen ging”, aldus een politiewoordvoerster. ,,Vier agenten tegenover zo’n driehonderd feestgangers, dan is iedereen beboeten niet te doen. En als er om versterking wordt gevraagd, gaan mensen weg. Ze blijven niet op ons wachten. Daarom is gekozen om het feest zo snel mogelijk te beëindigen.”

Wel zijn de gegevens van de organisatoren genoteerd, zodat de gemeente Zoetermeer bestuurlijke maatregelen kan nemen. Over deze maatregelen wordt nog overleg gevoerd. ,,Nadat wij via de politie een rapportage hebben ontvangen, kunnen we bepalen of wij nog juridische stappen kunnen ondernemen tegen de organisatoren. Als dat kan, gaan we dat zeker doen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Naast alcohol werden lachgaspatronen en ballonnen aangetroffen. ,,Dit gedrag is onacceptabel. Wij zijn er om de coronamaatregelen te handhaven, maar moeten steeds vaker dergelijke feesten stoppen. Ze worden telkens weer georganiseerd, maar dit is de eerste van deze omvang in Zoetermeer”, laat de politie weten.

,,Lezen deze mensen de krant niet en kijken ze niet naar de tv?”, vraagt VVD-fractievoorzitter Rob Duiven zich af. ,,Vorige week was Zoetermeer nog een van de koplopers qua besmettingen. Ik had gehoopt dat onze jeugd verstandiger zou zijn, maar kennelijk lijken zij op de rest van de jongeren in Nederland. Die coronafeesten worden helaas in meer steden gehouden.” Duiven is wel blij dat de politie niet werd mishandeld, wat een week geleden wel gebeurde toen twee handhavers jongeren op de coronaregels aanspraken. ,,Gelukkig zijn er nu géén klappen uitgedeeld.”

,,Dit is schrikken zeg”, reageert Hilbrand Nawijn, fractievoorzitter van LHN. ,,Ik had dit niet verwacht in Zoetermeer. Dit kan toch niet? We moeten wel met z’n allen de regels naleven, anders gaat het coronavirus nog verder uitbreiden in de stad. Dit is geen reclame voor de stad.”

Zaterdagnacht werd ook in Hilversum een groot illegaal feest beëindigd door de politie. Vanuit het hele land waren ruim driehonderd feestgangers naar een bouwterrein gekomen. Een dj en een vrouw die een agent een schop gaf, werden aangehouden. Op het feest werd op grote schaal lachgas gebruikt.

