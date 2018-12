'Ik kom nét van de sportschool waar ik zumba heb gedanst. Op mijn vijfde begon ik met klassiek- en jazzballet in Den Haag. Mijn twee dochters gingen net als ik op die leeftijd op ballet. De jongste begon ook met tapdansen. Dat had ik altijd al willen doen, maar ik durfde nooit. Toen ben ik alsnog gaan tapdansen. Daarbij heb je ijzeren plaatjes onder je schoenen. Als je danst dan tik je eerst het plaatje aan en daarna zet je je voet pas neer. Zo heb ik het Stadstheater in Zoetermeer nog geopend, twintig jaar terug geloof ik. De burgemeester was er zelfs bij. Ook heb ik zeven jaar mijn eigen tapdansschool gehad.



Door lichamelijke klachten moest ik stoppen. Ik heb al vijfentwintig jaar een kapotte rug. Dan ga je langs specialisten en die adviseren je om niets meer te doen. Dat hield ik drie maanden vol, maar dat paste niet bij me. Nu dans ik nóg en het gaat hartstikke goed. Ik hoop zeker tot mijn tachtigste door te gaan. Na de sportschool voel ik me voldaan. Toch heb ik 's morgens wel eens geen zin. Ik ben namelijk creatief en zit graag achter de naaimachine. Dan denk ik: 'Zal ik kleding maken of naar de sportschool gaan?' Uiteindelijk ga ik toch dansen en doe erna meteen boodschappen. Zo heb ik mezelf maar mooi nuttig gemaakt.



Mijn man en ik hebben Autobedrijf Dobbe in Leidschendam, maar ikzelf werk niet meer. We hebben nu vijf kleinkinderen en op hen pas ik op. Dat is zo wat een fulltime job! Dat is goed, want ik ben een bezige bij. Mijn handen zijn altijd in de weer. Ik naai kleding voor de kleinkinderen of jurkjes voor mezelf. Ik heb er zeker honderd. Gemaakt van vrolijke stoffen. Ik houd van pastelkleuren. Mijn trouwjurk is mijn mooiste stuk. De rok was zeven meter wijd. Het leuke is dat ik met die stof de wieg van mijn kinderen en kleinkinderen heb bekleed. Als er in onze zaak wat bijzonders is dan organiseer ik altijd wat. Ik ben een echte regelnicht, maar ook een perfectionist. Alleen 300 procent inzet is goed genoeg.‘’



