Als een wonder had Vincent (46) het zilveren Vredespaleis niet ingepakt

Stittelaar (46) wist na de verwoestende brand in het Shurgardgebouw op nieuwjaarsdag dat hij zijn enorme collectie rondom het Vredespaleis kwijt was, net als een bijzondere Haagsche Hopjesverzameling. ,,Unieke spullen zijn verloren gegaan. Voor mij, voor Den Haag en voor het Vredespaleis. Ik zocht tientallen jaren zoeken op rommelmarkten, bij antiquariaten en op internet. Vele bijzondere items, ik had een origineel boekje uit 1913 met uitleg over de zijden gobelins in de Japanse Zaal, gedrukt op dezelfde zijde. Alles in een klap weg.”