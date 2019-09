Als je kind vermist is en je wil erover praten, biedt stichting van Marco een luisterend oor

Vermissingszaken, vooral van kinderen, gijzelen de aandacht van het grote publiek en worden breed uitgemeten in de media. Iedereen hoopt op een goede afloop en leeft mee met de ouders die in martelende onzekerheid leven. Toch is dat niet de reden waarom de 39-jarige Zoetermeerder tweeënhalf jaar geleden de Facebookpagina Vermiste Kinderen begon.