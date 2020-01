Als keiharde crimefighter laat Aptroot niet met zich spotten: 'Ik ga tot de grens'

Brandweer vindt asbest bij Shurgard, maar niet in de omgeving

17:42 De politie sluit niet uit dat de brand in recyclebedrijf Koot in Zoetermeer is aangestoken. ,,We onderzoeken alle scenario's", zegt een woordvoerder. De brandweer heeft gisteren het afgebrande terrein onderzocht. Daarbij is ook asbest aangetroffen.