Amerikaanse familie kijkt waar hun vader in 1945 crashte: 'Nu komt het verhaal pas echt tot leven'

De familie Casstevens - Dunn was nog nooit eerder in Nederland geweest. Toch is een plek, net buiten Zoetermeer voor deze familie van groot belang. Hier stortte hun vader en opa Ralph Casstevens in 1945 op 21-jarige leeftijd neer samen met onder anderen John McCormick in het vliegtuig de Jolly Duck, een B-24 Liberator type H. Afgelopen zaterdag bezochten de familieleden deze plek voor het eerst.