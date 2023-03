Amman geeft opzwepende dansles en heeft zelfs fans uit India, Amerika en Engeland

indebuurt.nlOp vijfjarige leeftijd zette Amman Thakoerdat (28) zijn eerste stappen in de danswereld. Nu, drieëntwintig jaar later, geeft hij danslessen in filmische dans uit India en omstreken. Daarnaast deelt hij dansvideo’s op social media, met een wereldwijd bereik. Zijn enthousiaste manier van dansen werkt aanstekelijk!

Zoetermeerder Amman geeft les in Delft en is in te huren voor workshops, vrijgezellenfeesten en als choreograaf voor bruiloften. “Dit is echt mijn droom.”

Dansen bij Pro Patria

Als klein jongetje danste Amman al mee met zijn favoriete Hindi cinema films. Maar ervoor uitkomen dat durfde hij nog niet. Toch trok hij op vijfjarige leeftijd de stoute schoenen aan toen hij hoorde dat zijn tante ging trouwen. “In de Indiase cultuur is het gebruikelijk om een dans op te voeren op bruiloften.” Hij besloot mee te dansen met zijn nichtjes en dat smaakte naar meer. “Na het dansen wist ik dat ik dit wilde blijven doen. Mijn moeder heeft mij gelijk op dansschool Pro Patria gezet. Daar begon ik met jazzdance.”

Lees verder onder de video>

Indiase muziek is stom

Jazzdance was toch niet helemaal zijn ding, maar de Indiase dans wel. “Ik heb altijd liefde gehad voor de Indiase cultuur. Dat is waar mijn roots liggen”, legt Amman uit. Hij besloot stiekem verder te gaan met dansen in zijn slaapkamer. Maar waarom stiekem? Hij vertelt: “Vaak zeiden jongeren tegen mij dat Indiase muziek stom is. Daardoor besloot ik het maar voor mijzelf te houden.”

Tot twee jaar geleden. Amman was klaar met dansen achter gesloten deuren en plaatste zijn eerste dansvideo online. “Ik dacht, ik post het gewoon, en het kwam goed aan”, vertelt hij trots.

Quote Emma Heesters is mij gaan volgen. Amman Thakoerdat

Positieve en negatieve reacties

Zijn video’s bereiken veel mensen uit de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Maar ook in India, Amerika en Engeland zijn ze fan van Amman. Op een paar rotte appels na. “Ik krijg heel veel positieve reacties op mijn video’s. En natuurlijk zitten er ook wel eens nare reacties tussen. Maar die komen bij mij niet aan. Ze worden overschaduwd door zoveel meer positieve reacties.”

Daarnaast is Amman opgevallen bij een bekende Nederlander, hij vertelt: “Emma Heesters is mij gaan volgen. Zij heeft veel liefde voor de Indiase cultuur en zingt wel eens Indiase liedjes.”

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm Amman tijdens een dansles © indebuurt Zoetermeer

Danslessen in Delft

Amman is zo geoefend dat hij alles kan nadoen van wat hij ziet in films. En daar blijft het niet bij. Elke zondag geeft Amman les in Delft. Hier komen verschillende choreografieën vanuit de film- en theaterindustrie van India en omstreken voorbij. “Ik geef niet alleen les volgens de choreografieën die je in de kleurrijke Bollywood films ziet. Ook volksdansen uit onder andere Rajasthan, Gujarat maar ook Pakistan komen in mijn lessen voorbij”, vertelt hij. Daarbij neemt hij ook een stukje geschiedenis mee. “Ik vind het belangrijk om in de geschiedenis te duiken. Je moet bewegingen wel doen zoals ze bedoelt zijn.”

In het nu leven

De gepassioneerde danser vindt het belangrijk om in het nu te leven. Ver vooruit plannen, daar is hij niet zo van. Maar natuurlijk fantaseert hij wel eens over de toekomst. “Wie weet mag ik ooit in een film spelen of een choreografie voor een film maken”, vertelt hij. Voor nu is hij vooral trots op wat hij bereikt heeft. “Ik ben blij dat ik nooit hoef te zeggen: ‘had ik het maar geprobeerd’.”

Bekijk de swingende dansbewegingen van Amman in onderstaand filmpje:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Amman Thakoerdat (@ammanthakoerdat) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zoetermeer. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!