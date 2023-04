Amphion, Spoor 3 en Locomotion gangers opgelet! Er komt een grote Zoetermeerse reünie

Familie vol vragen over dodelijk ongeluk Henk (65): ‘Vreemd dat hij zo verkeerd is gevallen’

Wat is er precies gebeurd bij het dodelijke fietsongeluk van Henk Weening? Dat is de grote vraag waar de familie van de 65-jarige Zoetermeerder een maand later nog mee zit. ,,Tot nu toe heeft niemand iets gezien, terwijl er van alles gebeurd kan zijn.”