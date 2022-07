Analyse NVM: meer ruimte op woningmarkt, zo ook in Zoetermeer

In de gemeente Zoetermeer is ten opzichte van het tweede kwartaal 2021 het aantal verkopen dit jaar gestegen met 2,7 procent (266 woningen). Vergeleken met het voorgaande kwartaal hebben 9 procent meer huizen een andere bezitter gekregen.

De prijzen stegen ten opzichte van een jaar geleden met 12,1 procent. De toename is echter minder vergeleken met het voorgaande kwartaal: slechts 1,4 procent. De gemiddelde transactieprijs van een onderkomen in Zoetermeer bedraagt momenteel 416.000 euro. De gemiddelde verkooptijd is 29 dagen versus 27 dagen een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het tweede kwartaal 2022 is 86 procent.