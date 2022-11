ANBO boos op Zoetermeer over sluiting loket energietoeslag, maar gemeente helpt mensen nog wel

Ouderenbelangenevereniging ANBO is teleurgesteld in de gemeente Zoetermeer die het loket voor energietoeslag gesloten heeft, net als veel andere gemeenten in het land. Zoetermeer laat in een reactie echter weten dat het loket fysiek dicht is, maar dat er op een coulante manier wordt gekeken naar aanvragen die later binnenkomen.